AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció este 26 de octubre que investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional, tras la circulación de un video en redes sociales.





La Dirección de Asuntos Internos estará a cargo de determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.





La AMT también informó que enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal (UBA) para que proceda de acuerdo con sus competencias.





En el comunicado, la institución rechazó los actos que atenten contra el bienestar y la protección de los animales. No precisó el lugar ni la fecha del atropellamiento, tampoco el estado del perro.



