Volver a la portada
Actualidad

AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional

La entidad enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal para que actúe dentro de sus competencias.

Redacción de Ecuadorinmediato
AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció este 26 de octubre que investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional, tras la circulación de un video en redes sociales.


La Dirección de Asuntos Internos estará a cargo de determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.


La AMT también informó que enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal (UBA) para que proceda de acuerdo con sus competencias.


En el comunicado, la institución rechazó los actos que atenten contra el bienestar y la protección de los animales. No precisó el lugar ni la fecha del atropellamiento, tampoco el estado del perro.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del AzuayActualidad
26 oct 2026

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del Azuay

Xavier Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos entre internos por la reclasificación penitenciaria. Los ocupantes de las celdas fueron identificados y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Leer más
Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnasActualidad
26 oct 2026

Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnas

El excandidato cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre el caso Laberinto, defendió su decisión de permanecer en libertad y anunció acciones para solicitar la excarcelación de Luisa González.

Leer más
Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríosActualidad
26 oct 2026

Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríos

El pronóstico se mantiene hasta las 23:00 del miércoles 28. Las precipitaciones podrían afectar viviendas, negocios y vías.

Leer más