Seis cuerpos hídricos se desbordan en Los Ríos y Esmeraldas

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró seis cuerpos hídricos desbordados en el país este martes 13 de octubre: cinco ríos y un estero, ubicados en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas.





En Babahoyo, provincia de Los Ríos, se reportaron desbordamientos del río San Pablo, en la parroquia Clemente Baquerizo; del río Chilintomo, en el sector Las Cañitas de la parroquia Dr. Camilo Ponce; y del río Caracol, a la altura de la Unidad Educativa Caracol, en la parroquia del mismo nombre.





También se registró el desbordamiento del río Babahoyo, en el sector Colorado del Río de la parroquia Pimocha. En el cantón Puebloviejo, el reporte identificó el desbordamiento del estero Hondo, en la parroquia Puerto Pechiche.





En Esmeraldas, el río del mismo nombre se desbordó en el sector de la isla Luis Vargas Torres. El reporte no detalla el número de personas afectadas ni los daños ocasionados por estos eventos.





El monitoreo de lluvias, con corte a las 09h00, registró precipitaciones débiles en Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel, en Azuay; Zaruma, en El Oro; y Quilanga y Saraguro, en Loja.



