Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, denunció que, antes del debate electoral, recibió un mensaje del Gobierno Nacional sobre supuestas alertas de inteligencia por un posible fraude para favorecer su candidatura. Según afirmó, el mensaje amenazaba con encarcelarlo a él y a colaboradores de su campaña si no retiraba su postulación.





Roche aseguró que no desistió de su candidatura y que la madrugada de este viernes 27 de noviembre allanaron los domicilios de tres personas vinculadas con ella. Sostuvo que no encontraron indicios incriminatorios y que no hubo detenidos ni maltratos. Calificó los procedimientos de “injusticia e ilegalidad” y dijo que se basarían en denuncias anónimas.





El candidato afirmó que estas acciones buscarían crear un ambiente para deslegitimar su triunfo y manipular el resultado electoral. También acusó al Gobierno Nacional de controlar las instituciones electorales, entre ellas el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Electoral del Guayas.





Roche dijo que ni él, ni el Partido Social Cristiano ni los guayaquileños permitirán que se irrespete el resultado de las elecciones. Las acusaciones sobre el mensaje y los allanamientos corresponden a la denuncia publicada por el candidato.