Volver a la portada
Actualidad

Banco Central y BID renuevan contrato para la administración de reservas internacionales

El acuerdo corresponde al Programa de Capacitación, Asesoría y Servicios de Administración de Carteras (CASa) y contempla asistencia técnica, capacitación e intercambio de conocimientos.

Redacción de Ecuadorinmediato
BCE Y BID

El Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) renovaron en Washington D. C. el contrato del Programa de Capacitación, Asesoría y Servicios de Administración de Carteras (CASa).



El convenio permite continuar con asistencia técnica, capacitación especializada e intercambio de conocimientos para la gestión de las reservas internacionales del país.



También contempla la modernización de procesos, el fortalecimiento de la gobernanza y la incorporación de prácticas internacionales en la administración de inversiones, bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.



El acuerdo fue suscrito por Gabriel Yorio, vicepresidente de Finanzas y Administración del BID, y Gustavo Camacho, presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.



La renovación mantiene la cooperación entre ambas instituciones para la administración de las reservas internacionales del Ecuador.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Técnico de CELEC advirtió que generadores de Progen eran usados y dijo temer por su vidaActualidad
30 sep 2026

Técnico de CELEC advirtió que generadores de Progen eran usados y dijo temer por su vida

Paúl Flores, uno de los técnicos enviados a Estados Unidos para inspeccionar los equipos, notarizó conversaciones con su pareja en las que alertó sobre el estado de los generadores y expresó temor por posibles represalias. Los chats fueron incorporados al expediente fiscal.

Leer más
El presidente Noboa amplía participación privada y nuevas reglas para generación en el sistema eléctricoActualidad
30 sep 2026

El presidente Noboa amplía participación privada y nuevas reglas para generación en el sistema eléctrico

La reforma al reglamento eléctrico amplía mecanismos de participación privada, incorpora disposiciones para almacenamiento, autogeneración y autoabastecimiento, crea los Distritos Autónomos Energéticos y establece nuevas reglas para grandes consumidores.

Leer más
Sector industrial de mediano voltaje advierte impacto económico por desconexiones programadasActualidad
30 sep 2026

Sector industrial de mediano voltaje advierte impacto económico por desconexiones programadas

La medida alcanza a unas 8.600 empresas y estará vigente hasta el 15 de diciembre. Industriales alertan sobre afectaciones en producción, tiempos de entrega y costos operativos.

Leer más