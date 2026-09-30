Banco Central y BID renuevan contrato para la administración de reservas internacionales

El Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) renovaron en Washington D. C. el contrato del Programa de Capacitación, Asesoría y Servicios de Administración de Carteras (CASa).





El convenio permite continuar con asistencia técnica, capacitación especializada e intercambio de conocimientos para la gestión de las reservas internacionales del país.





También contempla la modernización de procesos, el fortalecimiento de la gobernanza y la incorporación de prácticas internacionales en la administración de inversiones, bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.





El acuerdo fue suscrito por Gabriel Yorio, vicepresidente de Finanzas y Administración del BID, y Gustavo Camacho, presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.





La renovación mantiene la cooperación entre ambas instituciones para la administración de las reservas internacionales del Ecuador.



