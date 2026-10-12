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SCE autoriza a Orionoil ER adquirir el 30 % del Consorcio Petrolero Bloque 17

La empresa reemplazará a OPIC en el contrato con el Estado. La autorización no sustituye las aprobaciones exigidas por la normativa hidrocarburífera.

Redacción de Ecuadorinmediato
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La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) autorizó que Orionoil ER S.A. adquiera la participación del 30 % que Overseas Petroleum and Investment Corporation (OPIC) mantiene en el Consorcio Petrolero Bloque 17.


Según el boletín del 12 de octubre, Orionoil ER asumirá los derechos y obligaciones de OPIC en el contrato con el Estado ecuatoriano para la exploración y explotación de petróleo en ese bloque. Con esta participación, pasará a controlar el consorcio junto con Petrooriental S.A.


Orionoil ER ya presta servicios de exploración y explotación en el Bloque 54. Además, una empresa de su mismo grupo, Orion Energy Ocanopb S.A., desarrolla esa actividad en el Bloque 52.


La SCE evaluó el mercado nacional de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos prestados por operadores privados. Concluyó que la presencia conjunta de las partes es reducida y que la transacción modifica de manera marginal la estructura del mercado.


La entidad determinó que la operación no ocasionará una disminución sustancial de la competencia ni creará o reforzará una posición de dominio.


La autorización corresponde exclusivamente al ámbito de competencia económica. La SCE aclaró que no sustituye las aprobaciones o habilitaciones requeridas por la normativa hidrocarburífera o sectorial.


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