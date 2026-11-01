Santa Cruz recibe asistencia tras las inundaciones y recupera el servicio eléctrico

Santa Cruz recuperó el suministro eléctrico en sus zonas urbanas y rurales durante la noche del 31 de octubre, tras las interrupciones provocadas por las intensas lluvias. La atención a las familias afectadas continúa y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano informó que coordinó el envío de 1.500 kits de asistencia humanitaria a Galápagos. ELECGALÁPAGOS reportó que los trabajos incluyeron la intervención de cuatro postes con daños severos, el enderezamiento de otros ocho y la instalación de un poste provisional en la línea de subtransmisión. La energía también fue restablecida en el sistema de bombeo de la captación La Camiseta. Sin embargo, la recuperación eléctrica no implica que el abastecimiento de agua se haya normalizado: el Municipio evalúa los equipos para determinar cuándo podrá reanudarse el bombeo hacia la planta de tratamiento. Las reparaciones continúan en Baltra, donde siete instituciones públicas cuentan con generadores de emergencia mientras se restituye el suministro. En Santa Elena, el Ministerio informó que entregó alrededor de 1.000 kits entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Dos Mangas, San José, Libertador Bolívar y San Antonio. La asistencia incluye alimentos, vestimenta e insumos de aseo. Las inundaciones también obligaron a suspender temporalmente dos servicios de atención infantil en esa provincia, que atienden en conjunto a 62 niños. Los equipos técnicos levantan información para identificar a las familias que podrían acceder al Bono de Contingencia.