Andrés Arauz denuncia que Fiscalía omitió aportes de segunda vuelta en el caso Laberinto

Andrés Arauz denunció que la Fiscalía presentó información incompleta durante la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto. Según su publicación, la fiscal comparó los movimientos bancarios de la campaña presidencial de 2023 con los aportes declarados en primera vuelta, sin incluir los de la segunda.





Arauz sostuvo que Fiscalía contrastó aproximadamente USD 75.000 reportados en efectivo con USD 205.000 de movimientos bancarios y utilizó la diferencia de USD 130.000 como un elemento de convicción.





El excandidato publicó una tabla que identificó como parte del informe de campaña de segunda vuelta de 2023. El documento registra USD 129.596,66 en aportes en numerario, correspondientes a septiembre y octubre. Arauz afirmó que esos recursos explican la diferencia cuestionada y pidió la libertad de González.





El caso Laberinto investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023. Fiscalía sostiene que se habría utilizado una estructura empresarial para canalizar aproximadamente USD 500.000 provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos hacia publicidad y gastos electorales.





Luisa González fue detenida la madrugada del 22 de octubre de 2026 en la parroquia Canuto, del cantón Chone, Manabí. El 23 de octubre, un juez ordenó su prisión preventiva tras la formulación de cargos por presunto lavado de activos.