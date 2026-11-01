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Descargas del embalse Daule Peripa aumentarán de 400 a 700 metros cúbicos por segundo desde el 1 de noviembre

El incremento comenzará a las 12:00. Segura EP informó que el aumento del nivel del río podría notarse en Daule unas 31 horas después.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daule Peripa

Segura EP informó que el caudal descargado desde el embalse Daule Peripa aumentará de manera controlada de 400 a 700 metros cúbicos por segundo desde las 12:00 del domingo 1 de noviembre, conforme a una comunicación de CELEC EP–Hidronación.


El nivel del río Daule subiría de forma paulatina y dependerá de las condiciones a lo largo de su recorrido. La estimación comunicada prevé que, en el sector de Daule, el incremento podría comenzar a notarse aproximadamente 31 horas después del inicio de la descarga. Ese tiempo es referencial y puede variar según las condiciones meteorológicas e hidrológicas.


Segura EP recomendó mantenerse lejos de las riberas, evitar ingresar al río y no realizar actividades en sus márgenes. A quienes residen cerca les pidió observar las condiciones del entorno y tener a mano documentos, medicamentos y artículos esenciales.


La entidad también solicitó seguir las instrucciones de las autoridades, trasladarse a un lugar seguro si se dispone una evacuación y reportar cualquier novedad a los organismos de respuesta.


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