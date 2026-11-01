Descargas del embalse Daule Peripa aumentarán de 400 a 700 metros cúbicos por segundo desde el 1 de noviembre

Segura EP informó que el caudal descargado desde el embalse Daule Peripa aumentará de manera controlada de 400 a 700 metros cúbicos por segundo desde las 12:00 del domingo 1 de noviembre, conforme a una comunicación de CELEC EP–Hidronación.





El nivel del río Daule subiría de forma paulatina y dependerá de las condiciones a lo largo de su recorrido. La estimación comunicada prevé que, en el sector de Daule, el incremento podría comenzar a notarse aproximadamente 31 horas después del inicio de la descarga. Ese tiempo es referencial y puede variar según las condiciones meteorológicas e hidrológicas.





Segura EP recomendó mantenerse lejos de las riberas, evitar ingresar al río y no realizar actividades en sus márgenes. A quienes residen cerca les pidió observar las condiciones del entorno y tener a mano documentos, medicamentos y artículos esenciales.





La entidad también solicitó seguir las instrucciones de las autoridades, trasladarse a un lugar seguro si se dispone una evacuación y reportar cualquier novedad a los organismos de respuesta.



