La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó este 16 de noviembre de 2026 la apelación de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y ratificó su condena de cinco años de prisión como autor directo del delito de oferta de realizar tráfico de influencias.





La audiencia comenzó por la mañana. Tras escuchar a las partes, los jueces suspendieron la diligencia para deliberar y anunciaron su resolución cerca de las 14:00. La sentencia de primera instancia fue dictada el 12 de febrero y Barreiro todavía puede presentar un recurso de casación, informó Primicias.





La Fiscalía detalló que la Sala consideró demostrados el delito y la responsabilidad del sentenciado con las pruebas presentadas en el juicio. También confirmó la multa de doce salarios básicos unificados, la pérdida de derechos de participación por diez años y la obligación de ofrecer disculpas públicas.





El caso se originó en una denuncia ingresada en el Buzón de Transparencia de la Fiscalía. Según los hechos establecidos en el juicio, la víctima se reunió con Barreiro el 8 de diciembre de 2023 en un hotel de Quito, donde recibió una oferta de trabajo en la Vicepresidencia a cambio de entregar USD 1.700 de su sueldo mensual de USD 3.200.





Como garantía, fue obligada a firmar una letra de cambio por USD 30.600, que debía cancelar en un año. La víctima aceptó el cargo, pero fue desvinculada meses después. Tras su salida, se reunió con Barreiro en una oficina de Cuenca, donde este quemó el documento, de acuerdo con la Fiscalía.





Entre las pruebas constó el cotejamiento de voces de una grabación telefónica en la que ambos coordinaban la entrega del dinero. También se presentaron informes investigativos, de seguimiento y vigilancia, el reconocimiento del basurero donde se incineró la letra de cambio y el análisis de una imagen tomada por la víctima mientras se quemaba el documento.