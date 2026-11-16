La Policía Nacional aprehendió a seis personas durante un operativo realizado alrededor de las 03:00 del domingo 15 de noviembre en la estación de servicio Santa Elvira, en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Petroecuador informó que estaban en posesión de aproximadamente 6.000 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos.





En la intervención, ejecutada con apoyo técnico de la empresa estatal, también se identificaron dos camiones, un vehículo tipo SUV y un taxi presuntamente vinculados con actividades ilícitas.





De acuerdo con las indagaciones preliminares citadas por Petroecuador, los sospechosos, el combustible retenido y los vehículos pesados estarían relacionados con el transporte y la comercialización irregular de derivados extraídos de una toma clandestina detectada en el kilómetro 75 del poliducto.