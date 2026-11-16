Correa califica de “payasada” las declaraciones de Reimberg sobre un supuesto plan contra Noboa

El expresidente Rafael Correa calificó de “payasada” las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre un supuesto plan para atentar contra Daniel Noboa que involucraría a personas cercanas a la Revolución Ciudadana.





Correa sostuvo que este año han intentado vincularlo tres veces con el narcotráfico y mencionó los casos de Pipo Chavarría y Wilson Mendoza. También rechazó anteriores acusaciones sobre un supuesto financiamiento del denominado Cartel de los Soles a su movimiento político y las calificó de mentiras.





El expresidente afirmó que considera un “montaje” el caso de los Estrada y sostuvo lo mismo sobre el de Wilson Mendoza. Además, denunció una supuesta estrategia coordinada desde Estados Unidos para presionar a detenidos y vincular a dirigentes políticos con organizaciones criminales.





Correa extendió ese señalamiento al caso de Gustavo Petro. “Tratan de vincular a Petro con el narcotráfico, el crimen organizado”, afirmó, al sostener que las acusaciones forman parte de un plan regional.





Sus declaraciones se refieren al señalamiento de Reimberg de que Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias “Loco Ovidio”, estaría en Colombia y habría mantenido contactos con personas cercanas a la Revolución Ciudadana para planear un atentado contra Noboa. El ministro afirmó que las áreas de inteligencia de ambos países trabajan para localizarlo.





Por su parte, Noboa afirmó que Petro se reunió con los Estrada en Manta durante su visita a Ecuador por la posesión presidencial de 2025. También mencionó sospechas de un encuentro con alias “Fito” y, consultado sobre si se había comprobado, respondió que existen indicios. El mandatario aseguró que entregó a la Fiscalía la información recabada por su Gobierno.