Petro negó haberse reunido con alias “Fito” y calificó de calumnia el señalamiento de Noboa
El expresidente colombiano afirmó que viajó a Manta para descansar y terminar un libro. También negó haberse reunido con los Estrada en esa ciudad.
Gustavo Petro negó haberse reunido con alias “Fito”, como afirmó el presidente Daniel Noboa. En una publicación en X, dijo que no conoce al narcotraficante y sostuvo que este declaró ante la justicia estadounidense que tampoco lo conocía. Petro acusó a Noboa de ser socio de “Fito”.
Petro también negó haberse reunido con Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda en Manta. Calificó de “calumnia” el señalamiento de Noboa y afirmó que viajó a esa ciudad para descansar dos días y terminar un libro.
El expresidente colombiano sostuvo que no habló con "el alcalde de Manta", aunque su jefe de seguridad sí lo hizo “por protocolo”. Añadió que el Ejército ecuatoriano estuvo a cargo de su protección durante su estadía.
Noboa había afirmado que Petro se reunió con los Estrada en Manta durante su visita a Ecuador por la posesión presidencial de 2025. También dijo que había indicios de un posible contacto con alias “Fito” y aseguró que entregó información a la Fiscalía.