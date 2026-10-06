Roque Ordóñez denuncia que libros entregados para quinto, sexto y séptimo tienen el mismo contenido

El asambleísta Roque Ordóñez denunció que los libros entregados por el Gobierno a estudiantes de quinto, sexto y séptimo de escuelas públicas contienen el mismo material. Durante su intervención, mostró ejemplares y sostuvo que únicamente cambia la portada. Ordóñez mencionó textos de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Matemáticas. Al comparar la página 72 de los libros de los tres grados, afirmó que el contenido se repetía. Consultado sobre si esa coincidencia se limitaba a una página, aseguró que ocurría en todo el libro. El legislador cuestionó que se entregue el mismo material a estudiantes de distintos niveles. “El nivel de complejidad de un estudiante de quinto, de sexto y de séptimo es diferente”, dijo. También afirmó que se habría pedido a profesores y padres de familia que no denuncien esta situación, aunque en su intervención no identificó a quienes habrían realizado ese pedido. Ordóñez mostró un oficio dirigido al Ministerio de Educación, fechado el 4 de octubre, con el que solicitó información sobre los textos. Anunció que llevará el caso a la Asamblea Nacional y a su Comisión de Educación, y pidió que la ministra Gilda Natalie Alcívar García rinda cuentas. En su intervención también cuestionó al gobernador del Azuay y dijo que pone su cargo a disposición. “Si es que el gobernador miente, el gobernador de la provincia del Azuay debería irse a su casa”, afirmó. Además, le pidió atender lo que ocurre en los hospitales y la salud pública.







