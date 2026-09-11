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Daniel Noboa designa a Mauro Bedoya como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea

El presidente Daniel designó a Bedoya Avilés como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), mediante el Decreto Ejecutivo 496.

Redacción de Ecuadorinmediato
Mauro Bedoya

El presidente Daniel Noboa designó al brigadier general Mauro Enrique Pablo Julián Bedoya Avilés como nuevo comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), mediante el Decreto Ejecutivo 496, suscrito este 10 de septiembre de 2026.

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La decisión da por terminadas las funciones de Mauricio Xavier Salazar Machuca, quien estaba al frente de la institución desde septiembre de 2025.


El decreto también otorga a Bedoya el grado honorífico de General del Aire mientras ejerza el cargo.

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