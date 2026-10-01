Volver a la portada
Actualidad

Roberto Aspiazu advierte que apagones podrían agravarse desde la tercera semana de octubre si no llueve

El presidente de la Cámara de Energía del Ecuador señaló que el embalse de Mazar llega a octubre con menos de la mitad de sus reservas, mientras los grandes consumidores enfrentan desconexiones de 48 horas y nuevas tarifas eléctricas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Roberto Aspiazu.jpeg

Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, advirtió que los apagones podrían agravarse a partir de la tercera semana de octubre si no mejoran las condiciones hidrológicas.


Según explicó, el embalse de Mazar llegó a septiembre lleno, pero durante ese mes consumió poco más de la mitad de sus reservas. Para octubre, señaló, queda menos de la mitad disponible.


Aspiazu indicó que una parte del sector productivo invirtió desde 2024 alrededor de USD 900 millones en sistemas de autogeneración. Esto representaría una reserva de entre 600 y 700 MW, aunque entre 470 y 500 MW estarían registrados para intercambio de energía con la red pública.


El dirigente sostuvo que esa capacidad podría ayudar a reducir el impacto de eventuales cortes, pero advirtió que no eliminaría el riesgo si continúa la falta de lluvias.


El escenario coincide con nuevas medidas para los grandes consumidores. Las empresas clasificadas como AV1 y AV2 tienen desconexiones programadas de 48 horas, luego de que inicialmente se establecieran periodos de 24 horas semanales.


Además, desde este 1 de octubre entraron en vigencia nuevas tarifas para esos segmentos: USD 0,30 por kWh para AV1 y USD 0,29 por kWh para AV2.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por InterpolActualidad
1 oct 2026

José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por Interpol

El procesado en el caso Progen fue liberado tras una audiencia en España. La solicitud formal de extradición desde Ecuador aún no había sido remitida.

Leer más
Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarloActualidad
1 oct 2026

Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarlo

El gremio cuestionó la independencia judicial, el sistema disciplinario y la gestión administrativa del organismo.

Leer más
Hija de José Serrano cuestiona al Gobierno tras video de Neira: “¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”Actualidad
1 oct 2026

Hija de José Serrano cuestiona al Gobierno tras video de Neira: “¿Acaso ya tienen redactada la sentencia?”

Verónica Serrano cuestionó que desde el Ejecutivo se presente a su padre como culpable cuando, según afirmó, aún no ha sido llamado a juicio. Además, denunció restricciones para su defensa y problemas en el acceso a medicinas dentro de la cárcel El Encuentro.

Leer más