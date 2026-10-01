Roberto Aspiazu advierte que apagones podrían agravarse desde la tercera semana de octubre si no llueve

Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, advirtió que los apagones podrían agravarse a partir de la tercera semana de octubre si no mejoran las condiciones hidrológicas.





Según explicó, el embalse de Mazar llegó a septiembre lleno, pero durante ese mes consumió poco más de la mitad de sus reservas. Para octubre, señaló, queda menos de la mitad disponible.





Aspiazu indicó que una parte del sector productivo invirtió desde 2024 alrededor de USD 900 millones en sistemas de autogeneración. Esto representaría una reserva de entre 600 y 700 MW, aunque entre 470 y 500 MW estarían registrados para intercambio de energía con la red pública.





El dirigente sostuvo que esa capacidad podría ayudar a reducir el impacto de eventuales cortes, pero advirtió que no eliminaría el riesgo si continúa la falta de lluvias.





El escenario coincide con nuevas medidas para los grandes consumidores. Las empresas clasificadas como AV1 y AV2 tienen desconexiones programadas de 48 horas, luego de que inicialmente se establecieran periodos de 24 horas semanales.





Además, desde este 1 de octubre entraron en vigencia nuevas tarifas para esos segmentos: USD 0,30 por kWh para AV1 y USD 0,29 por kWh para AV2.



