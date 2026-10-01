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Caso Progen sale de la Corte Nacional tras sobreseimiento de Antonio Goncalves

El conjuez Marco Albán revocó la prisión preventiva del exministro de Energía y se inhibió de continuar con la causa, que será remitida a jueces penales de Iñaquito para seguir con los demás procesados.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El exministro de Energía Antonio Goncalves fue sobreseído dentro del caso Progen y quedaron revocadas las medidas cautelares dictadas en su contra, incluida la prisión preventiva.


La decisión fue adoptada por el conjuez nacional Marco Albán, quien se encontraba encargado del despacho que llevaba la causa. La resolución acogió el dictamen abstentivo emitido previamente por la Fiscalía a favor de Goncalves.


Con el sobreseimiento, Goncalves queda fuera del proceso penal. Al desaparecer el fuero de Corte Nacional que mantenía la causa en esa instancia, Albán se inhibió de continuar con su conocimiento.


El expediente será enviado a la oficina de sorteos de la Unidad de Garantías Penales y Especializados en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de la parroquia Iñaquito, en Quito, para que uno de sus jueces continúe con el proceso respecto de los demás investigados.


La causa por presunto peculado continúa contra los otros procesados por los contratos para la adquisición e instalación de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo.

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