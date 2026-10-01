Corte Nacional concede la extradición de Daniel Salcedo y Ronald Herrera a Estados Unidos

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, concedió la extradición a Estados Unidos de Daniel Salcedo Bonilla y Ronald Patricio Herrera Ramírez, requeridos por la justicia de ese país.





En el caso de Salcedo, la acusación del Distrito Sur de Nueva York contempla cinco cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras, conspiración para poseer ametralladoras, conspiración para lavar dinero y lavado de activos. La justicia estadounidense sostiene que habría participado en una red que enviaba cocaína desde Ecuador y utilizaba criptomonedas para mover recursos de origen ilícito.





Herrera, exteniente de la Policía, enfrenta tres cargos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer este tipo de armas.





Los expedientes estadounidenses ubican a ambos dentro de una investigación desarrollada entre 2023 y 2026. En el caso de Salcedo, la acusación señala que parte de las operaciones se habrían coordinado mientras permanecía detenido en la Cárcel 4 de Quito.





La Corte Nacional informó que, una vez ejecutada la entrega, se suspenderán en Ecuador los plazos de prescripción de la acción y de las penas por delitos cometidos en territorio nacional.





En Ecuador, Salcedo ha sido procesado y sentenciado en varias causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, entre ellas Metástasis, además de procesos por delitos como fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada. También está procesado en el caso Magnicidio FV por el asesinato de Fernando Villavicencio.





Herrera, por su parte, ha intervenido como testigo protegido de la Fiscalía dentro del caso Magnicidio FV, en el que ha rendido versiones sobre los seguimientos previos al asesinato de Villavicencio.



