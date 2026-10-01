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Cámara de Industrias de Guayaquil estima en USD 156 millones el costo adicional por alza de tarifas eléctricas

El gremio calcula un incremento promedio del 185 % para los consumidores de alto voltaje entre octubre y diciembre, tras la disposición de Arconel que fijó nuevas tarifas para los segmentos AV1 y AV2.

Redacción de Ecuadorinmediato
Cámara de Industrias de Guayaquil

La Cámara de Industrias de Guayaquil expresó su preocupación por el aumento de la tarifa eléctrica para consumidores de alto voltaje que regirá entre octubre y diciembre de 2026.


La medida fue dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), que estableció desde el 1 de octubre una tarifa de USD 0,30 por kWh para el segmento AV1 y de USD 0,29 por kWh para AV2.


El gremio estima que las industrias deberán pagar USD 156 millones adicionales hasta finales de año y calcula que el incremento promedio de la tarifa será de 185 %, aunque el impacto variará según el proceso productivo, el nivel de consumo y los horarios de operación de cada empresa.


La Cámara pidió que se definan con claridad las condiciones que se tomarán en cuenta para revisar las tarifas al finalizar el año. También solicitó coordinación y planificación frente a los cortes de suministro eléctrico que se aplican en paralelo.


El gremio anunció que este viernes presentará sus observaciones ante el Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica.


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