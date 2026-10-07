Roberta Zambrano recibe denuncia ante el TCE por presunta entrega de dádivas

Roberta Zambrano, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas por ADN, fue denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción electoral relacionada con la entrega de donaciones, dádivas o regalos a ciudadanos.





Linder Maximiliano Altafuya Loor presentó el escrito el 6 de octubre de 2026. La causa fue registrada con el número 418-2026-TCE y asignada mediante sorteo al juez Juan Patricio Maldonado Benítez.





En un auto emitido ese mismo día, a las 18:45, el magistrado dispuso que el denunciante precise los hechos, acciones u omisiones que atribuye a Zambrano, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido.





También le pidió completar los fundamentos de la denuncia, identificar las normas presuntamente vulneradas y explicar qué solicita al Tribunal. Además, deberá aclarar las pruebas que ofrece, señalar el lugar donde se citaría a la denunciada y acreditar tanto la calidad con la que comparece como su condición de abogado, pues ejerce su propio patrocinio.





El plazo de dos días se cuenta desde la notificación del auto. El juez advirtió que, si Altafuya no cumple lo dispuesto, ordenará el archivo de la causa. El documento establece que en este proceso corren todos los días.





Como antecedente, Zambrano fue cuestionada por un video difundido en redes sociales en el que pide a una participante levantar parte de su vestido durante una dinámica para recibir un obsequio. Tras circular versiones de que se trataba de una menor de edad, la candidata lo negó y aseguró que la joven tiene 19 años.





Zambrano sostuvo que la participante mostró el color de una licra que llevaba debajo del vestido. También negó haber organizado el bingo y afirmó que acudió como invitada y entregó uno de los premios disponibles.



