El Consejo de la Judicatura (CJ) designó el 18 de noviembre de 2026 a 163 jueces temporales para unidades judiciales del país. El organismo informó que todavía quedan 59 vacantes y aprobó tres lineamientos para cubrirlas.





El Pleno también conformó un Registro de Elegibles con los postulantes que alcanzaron el puntaje mínimo establecido en la Resolución 144-2026. Sus integrantes podrán ser convocados, en orden de puntuación, para ocupar las plazas pendientes o atender futuras necesidades del sistema judicial.





Para completar las vacantes, se priorizará a los elegibles con las notas más altas de la misma provincia y especialidad. En el caso de jueces multicompetentes, se podrá recurrir excepcionalmente a postulantes de especialidades no penales de la misma localidad, siempre que sus perfiles sean compatibles.





Si aún quedan plazas disponibles en una provincia, se convocará a los elegibles de las jurisdicciones geográficamente más cercanas, respetando el orden de puntuación.





La Judicatura señaló que trabaja en la distribución de espacios físicos, la dotación de equipos tecnológicos y la asignación de personal de apoyo para los nuevos despachos. El boletín no precisa cuándo comenzarán a ejercer los jueces designados ni detalla la distribución de las 59 vacantes.