Volver a la portada
Actualidad

Revolución Ciudadana denuncia persecución tras detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda

El movimiento rechazó que se vincule a la familia Estrada con el caso Bucaram y pidió pruebas. Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda enfrentan cargos en una causa federal de Nueva York por presunta conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Los Estrada

La Revolución Ciudadana rechazó la detención en Panamá de Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, y denunció un supuesto patrón de persecución política contra la oposición. En un comunicado publicado el 5 de noviembre, sostuvo que ambos viajaron a ese país con sus familias por compromisos empresariales.


El movimiento relacionó las detenciones con el escenario electoral de Manabí. Afirmó que Estrada Bonilla lidera la preferencia de voto para la Alcaldía de Manta y que su hijo, a quien identificó como candidato a la Prefectura, fue descalificado y ahora impulsa el voto nulo en esa provincia.


La RC también rechazó que el ministro del Interior, John Reimberg, vincule a la familia Estrada con el caso Bucaram. En el comunicado, negó cualquier relación directa o indirecta entre ambas familias y pidió que las autoridades presenten pruebas que respalden sus afirmaciones. Además, denunció el uso de las instituciones de justicia contra la oposición y llamó a defender la voluntad popular.


Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda están entre los cinco ecuatorianos acusados en una causa federal de Nueva York. La Fiscalía los acusa de conspirar durante más de una década para introducir cocaína en Estados Unidos. La acusación también describe una reunión que habría ocurrido a comienzos de 2026 para negociar un cargamento de dos toneladas desde Ecuador hacia México.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Jordán, Serrano, Salcedo, Aleaga y otros tres son llamados a juicio por el asesinato de Fernando VillavicencioActualidad
5 nov 2026

Jordán, Serrano, Salcedo, Aleaga y otros tres son llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio

El juez Geovanny Freire llamó a juicio a los siete procesados como presuntos autores mediatos del crimen. La etapa de juzgamiento quedará pendiente para cuatro de ellos, que están fuera de Ecuador.

Leer más
El presidente Noboa decretó la opción de diferir hasta 90 días los créditos de afectados por El NiñoActualidad
5 nov 2026

El presidente Noboa decretó la opción de diferir hasta 90 días los créditos de afectados por El Niño

Las entidades financieras podrán aplicar el mecanismo con acuerdo del deudor. Las cuotas aplazadas pasarán al final de la tabla de amortización.

Leer más
Corte de Nueva York acusa de narcotráfico a Jacobo Bucaram, Jaime Estrada Bonilla y su hijoActualidad
5 nov 2026

Corte de Nueva York acusa de narcotráfico a Jacobo Bucaram, Jaime Estrada Bonilla y su hijo

La acusación federal incluye a otros dos ecuatorianos y describe reuniones para negociar cargamentos de cocaína, entre ellos uno de dos toneladas que habría sido enviado desde Ecuador a México.

Leer más