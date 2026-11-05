Revolución Ciudadana denuncia persecución tras detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda

La Revolución Ciudadana rechazó la detención en Panamá de Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, y denunció un supuesto patrón de persecución política contra la oposición. En un comunicado publicado el 5 de noviembre, sostuvo que ambos viajaron a ese país con sus familias por compromisos empresariales.





El movimiento relacionó las detenciones con el escenario electoral de Manabí. Afirmó que Estrada Bonilla lidera la preferencia de voto para la Alcaldía de Manta y que su hijo, a quien identificó como candidato a la Prefectura, fue descalificado y ahora impulsa el voto nulo en esa provincia.





La RC también rechazó que el ministro del Interior, John Reimberg, vincule a la familia Estrada con el caso Bucaram. En el comunicado, negó cualquier relación directa o indirecta entre ambas familias y pidió que las autoridades presenten pruebas que respalden sus afirmaciones. Además, denunció el uso de las instituciones de justicia contra la oposición y llamó a defender la voluntad popular.





Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda están entre los cinco ecuatorianos acusados en una causa federal de Nueva York. La Fiscalía los acusa de conspirar durante más de una década para introducir cocaína en Estados Unidos. La acusación también describe una reunión que habría ocurrido a comienzos de 2026 para negociar un cargamento de dos toneladas desde Ecuador hacia México.