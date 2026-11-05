Corte de Nueva York acusa de narcotráfico a Jacobo Bucaram, Jaime Estrada Bonilla y su hijo

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció el 5 de noviembre de 2026 que cinco ecuatorianos fueron acusados de conspirar durante más de una década para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Los procesados son Jaime Estrada Medranda, su padre Jaime Estrada Bonilla, Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López.





Estrada Medranda y Estrada Bonilla fueron detenidos en Panamá alrededor del 2 de noviembre, mientras viajaban por ese país. Bucaram, Fernández y Briones fueron arrestados en Guayaquil alrededor del 4 de noviembre. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los cinco serán enviados a Estados Unidos conforme al proceso correspondiente.





La acusación sostiene que Estrada Medranda y Estrada Bonilla habrían coordinado con intermediarios para reunirse con narcotraficantes, recibir pagos y organizar la recepción, el embalaje y el traslado de cocaína desde Ecuador. Los cargamentos se habrían ocultado en contenedores con productos legales, como atún y otros productos del mar. Los fiscales también alegan que los dos mantuvieron vínculos con narcotraficantes de gran escala, incluidos integrantes de Los Choneros y Los Lobos.





Uno de los episodios descritos en la acusación habría ocurrido a comienzos de 2026. Según los fiscales, Estrada Medranda y Estrada Bonilla enviaron a Fernández Menéndez y Briones López a reunirse con Bucaram Pulley para negociar la exportación de un cargamento de dos toneladas de cocaína desde Ecuador hacia México, con destino posterior a Estados Unidos.





La Fiscalía también menciona una empresa exportadora de mariscos vinculada a Estrada Medranda y Estrada Bonilla, que habría sido utilizada para enviar cargamentos desde puertos ecuatorianos. Alrededor del 27 de mayo de 2023, la Policía incautó cerca de 1.444 kilos de cocaína en un contenedor de esa empresa en el puerto de Guayaquil.





Estrada Medranda fue asambleísta por Manabí. Estrada Bonilla fue alcalde de Manta y buscaba la reelección en ese cantón. La acusación incluye cargos por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. La Fiscalía estadounidense detalla penas que, dependiendo del cargo, contemplan mínimos obligatorios de 10 o 30 años de prisión y máximos de cadena perpetua.



