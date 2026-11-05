Jordán, Serrano, Salcedo, Aleaga y otros tres son llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio

Los llamados a juicio son José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. La Fiscalía los acusa de haber intervenido como autores mediatos en el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin de campaña en Quito.





La audiencia se reinstaló este jueves 5 de noviembre. Había sido aplazada desde el 29 y 30 de octubre, luego de pedidos de las defensas de Jordán y Salcedo. La fiscal Ana Hidalgo había solicitado que los siete fueran llamados a juicio tras presentar su dictamen acusatorio.





Serrano, Aguilar y Arboleda están en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. Chavarría permanece detenido en España, Jordán está bajo custodia migratoria en Estados Unidos, Aleaga se encontraría en Venezuela y Salcedo fue extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre. Como el asesinato no puede juzgarse en ausencia, el proceso de juzgamiento quedará suspendido para esos cuatro mientras no estén en Ecuador.