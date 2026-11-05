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Jordán, Serrano, Salcedo, Aleaga y otros tres son llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio

El juez Geovanny Freire llamó a juicio a los siete procesados como presuntos autores mediatos del crimen. La etapa de juzgamiento quedará pendiente para cuatro de ellos, que están fuera de Ecuador.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fernando Villavicencio

Los llamados a juicio son José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. La Fiscalía los acusa de haber intervenido como autores mediatos en el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin de campaña en Quito. 


La audiencia se reinstaló este jueves 5 de noviembre. Había sido aplazada desde el 29 y 30 de octubre, luego de pedidos de las defensas de Jordán y Salcedo. La fiscal Ana Hidalgo había solicitado que los siete fueran llamados a juicio tras presentar su dictamen acusatorio. 


Serrano, Aguilar y Arboleda están en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. Chavarría permanece detenido en España, Jordán está bajo custodia migratoria en Estados Unidos, Aleaga se encontraría en Venezuela y Salcedo fue extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre. Como el asesinato no puede juzgarse en ausencia, el proceso de juzgamiento quedará suspendido para esos cuatro mientras no estén en Ecuador.

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