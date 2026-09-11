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Repatriación del cuerpo de Monika Silva a Polonia vuelve a retrasarse

El cuerpo de Monika Silva, activista anticorrupción y defensora de derechos ambientales, continúa en el centro forense de Santa Elena, más de tres meses después de haber sido encontrado en su vivienda de Montañita.

Redacción de Ecuadorinmediato
Foto Mónika Silva

La repatriación a Polonia estaba prevista para este jueves, pero no se concretó debido a nuevos requerimientos documentales. Representantes del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) acudieron a la Fiscalía de Manglaralto para gestionar la entrega.


Lita Martínez, directora del CEPAM, informó que inicialmente recibieron la confirmación de que se tramitaría la entrega del cuerpo, pero horas después fueron notificados de que faltaban documentos y que debía constar un nombre específico para autorizar el procedimiento.


Silva fue encontrada muerta el 8 de junio en su vivienda. La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta, con asfixia mecánica. La Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso.


La familia busca trasladar el cuerpo a Polonia, donde está previsto realizar una segunda autopsia.


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