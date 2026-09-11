Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesícula

La defensa de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advirtió que podría perder por segunda ocasión la fecha prevista para una operación de vesícula debido a la falta de respuesta dentro del trámite de un hábeas corpus. Julio César Cueva, abogado de Alvarez, explicó que la intervención fue programada inicialmente para el 11 de agosto, pero no se realizó. Ahora existe una nueva fecha para el 15 de septiembre. El hábeas corpus fue presentado el 8 de septiembre ante la Corte Provincial de Santa Elena para que se disponga al SNAI y a las autoridades correspondientes coordinar la intervención con el equipo médico del alcalde. Según Cueva, ese mismo día se ordenó verificar la disponibilidad de magistrados para integrar la sala. Sin embargo, hasta este 10 de septiembre, afirmó que la sala todavía no estaba conformada. “La primera fecha fue el 11 de agosto y la otra es el 15 de septiembre. Tal como veo las cosas, considerando que hoy estamos 10, es muy probable que la segunda fecha también se pierda”, sostuvo. El abogado indicó además que Alvarez presenta múltiples cálculos en la vesícula y que es trasladado periódicamente a un centro médico para controles. Cueva también cuestionó la diferencia en los tiempos de respuesta de otros procesos judiciales. Como ejemplo, mencionó una apelación en el caso “Grillete”, que fue admitida el 8 de septiembre a las 00:45 y cuyo oficio, aseguró, estuvo elaborado 17 minutos después. Posteriormente, se fijó audiencia para el 16 de septiembre. La defensa señaló además que desde el 4 de agosto cuenta con una autorización para mantener cuatro horas diarias de visitas con Alvarez y revisar las más de 10.000 fojas del expediente del caso “Goleada”. Cueva afirmó que, en más de un mes, únicamente han mantenido dos conexiones telemáticas de una hora cada una. “En lugar de ser cuatro horas diarias, hemos tenido a lo largo de más de un mes y medio únicamente dos horas”, afirmó. La defensa anunció que continuará utilizando las vías jurídicas disponibles respecto de las solicitudes relacionadas con la atención médica y la preparación de la defensa del alcalde.