Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de Cayambe
El presidente Daniel Noboa informó que fue adjudicada la construcción del nuevo Hospital de Cayambe, luego de más de seis años de anuncios sobre el proyecto.
El mandatario señaló que la obra estará destinada a atender a más de 140.000 afiliados y contará con servicio de emergencia durante las 24 horas, hospitalización, quirófanos y atención especializada. Noboa sostuvo que el objetivo es que usuarios de Cayambe y sectores cercanos puedan acceder a estos servicios sin trasladarse hasta Quito. En su publicación, el Presidente no detalló el monto de la adjudicación, la empresa contratada ni el plazo previsto para la construcción del hospital.