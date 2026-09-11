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Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica de

Una carta abierta plantea cinco pedidos al mandatario, entre ellos la cancelación definitiva de las concesiones del proyecto Loma Larga–Quimsacocha y acciones frente a la minería ilegal.

Redacción de Ecuadorinmediato
Quimsacocha

Organizaciones sociales y comunitarias de Cuenca dirigieron una carta abierta al presidente Daniel Noboa en la que exigen decisiones administrativas sobre la actividad minera en zonas de recarga hídrica de Cuenca y Girón.


El documento recuerda los resultados de las consultas populares realizadas en Girón, en 2019, y en Cuenca, en 2021, y sostiene que esas decisiones deben ser cumplidas de manera “irrestricta”.


Entre los pedidos constan la cancelación definitiva de las concesiones mineras del proyecto Loma Larga–Quimsacocha, la cancelación de concesiones ubicadas en zonas de recarga hídrica del cantón Cuenca, el cierre técnico y la remediación de los daños atribuidos al proyecto minero Río Blanco, el cumplimiento de las consultas populares de Cuenca y Girón, y controles permanentes contra la minería ilegal con medidas de remediación socioambiental.


La carta también menciona la revocatoria de la licencia ambiental de Loma Larga–Quimsacocha, pero señala que las organizaciones esperan actos administrativos “concretos y definitivos” por parte del Gobierno.

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