Renovación de dos consejeros del CNE se aplaza hasta enero de 2027
El nuevo cronograma prevé que las actuales autoridades dirijan las elecciones del 29 de noviembre. La selección del equipo de docentes encargado de elaborar las pruebas retrasó el concurso.
La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) no concluirá en 2026. La Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso y trasladó a enero de 2027 la designación de dos consejeros, siempre que se cumplan las etapas previstas.
El proceso busca reemplazar a dos de los cinco vocales del organismo. Con esta planificación, la actual integración del CNE estará a cargo de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre.
Uno de los obstáculos ha sido la conformación del equipo de catedráticos que elaborará las preguntas y los casos prácticos para evaluar a los postulantes. Durante las convocatorias, hubo docentes inadmitidos por incurrir en prohibiciones o presentar documentación incompleta.
La comisión solicitó al Pleno del CPCCS la designación de un notario para dar fe del sorteo que definirá a los docentes principales y suplentes. Estos serán responsables de preparar el material de las pruebas.
El cronograma contempla el examen escrito para el 16 de noviembre y las evaluaciones prácticas entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre. Después se desarrollará la etapa de impugnación ciudadana, con audiencias previstas del 28 al 30 de diciembre.
La aprobación del informe final y la designación de los nuevos vocales están previstas para enero. El concurso corresponde únicamente a la renovación parcial de dos integrantes; la selección de los otros tres continúa pendiente.
La primera renovación debía concretarse en noviembre de 2021 y la siguiente en noviembre de 2024. El período institucional de seis años iniciado en 2018 terminó en 2024, pero las autoridades permanecen en funciones prorrogadas mientras no se designen sus reemplazos.