Relatora de la ONU expresa preocupación por la independencia judicial tras la destitución de tres jueces en Ecuador

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este 28 de octubre su preocupación por la destitución de tres magistrados en Ecuador, quienes revocaron la prisión preventiva en el caso Goleada.





«La destitución de tres jueces supuestamente por su actuación al resolver un recurso judicial suscita serias preocupaciones sobre las garantías de independencia judicial», escribió.





Satterthwaite recordó que la independencia judicial exige que los jueces puedan decidir conforme a derecho, «sin temor a sanciones por el contenido de sus resoluciones».





El pronunciamiento ocurre después de que el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyera, el 27 de octubre, a Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez. Los magistrados integraron el tribunal que revocó la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y otros procesados en el caso Goleada.





La decisión recibió cinco votos favorables, tras acoger los informes jurídicos y disciplinarios. Durante la sesión, el vocal Damián Larco sostuvo que la sanción respondía a una declaración de error inexcusable de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces permanecían suspendidos desde julio.





Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que «destituir a jueces por levantar una prisión preventiva envía un mensaje intimidatorio a toda la judicatura del país».





Goebertus también destacó la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un espacio para exigir que el Gobierno de Daniel Noboa respete la independencia judicial.