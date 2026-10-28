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Defensa de Luisa González apela la prisión preventiva y pide que afronte el caso Laberinto en libertad

Diego Guarderas sostiene que la excandidata no representa un riesgo de fuga y plantea medidas alternativas, como la prohibición de salida del país.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa González

El abogado Diego Guarderas apeló la prisión preventiva dictada contra Luisa González en el caso Laberinto, en el que la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023.


La defensa busca que González, recluida en la cárcel de Riobamba, pueda afrontar las investigaciones en libertad. Guarderas sostuvo que el tribunal puede sustituir la prisión por otras medidas cautelares y afirmó que su defendida colaborará con el proceso. 


«No se va a ir a ningún lado porque tiene suficiente arraigo laboral, social y familiar en el país y tiene la vocación de que este caso se esclarezca, como todos en los que le han investigado. Ella siempre ha dado la cara», dijo el abogado.


Guarderas también afirmó que mantenerla en prisión afecta los derechos de su hijo adolescente y de su padre, quien padece una enfermedad renal catastrófica. 


El escrito ratifica la apelación presentada oralmente durante la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Harry Navarrete ordenó la prisión preventiva el 23 de octubre. El documento fue firmado digitalmente el domingo 25 e invoca el artículo 653, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal.

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