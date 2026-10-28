Volver a la portada
Actualidad

Cristian Benavides afirma que se reservaron nombres del informe patrimonial para evitar una «salvajada preelectoral»

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos sostuvo que las 95 alertas remitidas para investigación no constituyen una sentencia.

Redacción de Ecuadorinmediato
Comisión de Gobiernos Autónomos

El asambleísta independiente Cristian Benavides afirmó que la Comisión de Gobiernos Autónomos decidió identificar mediante códigos los expedientes sobre presuntas inconsistencias patrimoniales de autoridades locales para evitar su utilización electoral.


«No hemos puesto nombres y apellidos, porque no hemos querido que se exponga y esto se convierta en una salvajada preelectoral», dijo el presidente de la comisión.


Benavides explicó que el análisis comprendió 251 expedientes: 41 fueron clasificados en alerta roja, 54 en naranja, 90 en verde y 66 sin alertas. Sostuvo que la clasificación se elaboró con información entregada por Fiscalía, Contraloría, UAFE, SRI y otras entidades.


Según su explicación, el nivel rojo reúne alertas de varias instituciones, mientras que el naranja concentra menos observaciones. Los expedientes verdes pueden incluir inconsistencias subsanables y requieren revisiones dentro de la planificación ordinaria de la Contraloría.


El legislador afirmó que esa institución aportó 44 alertas directas e información reservada sobre informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con enriquecimiento ilícito.

«Lo que pedimos es que se haga una investigación ya más profunda de estas 95 alertas, que no son una sentencia», sostuvo.


Benavides defendió que la Asamblea examine los patrimonios de servidores públicos de los GAD, aunque diferenció ese análisis de la fiscalización de obras o contrataciones municipales. También reconoció que votó a favor de solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo ante las denuncias de supuestos cobros a funcionarios del Municipio de Quito.


Sobre posibles reformas, anunció un paquete de cambios al COOTAD para ampliar las capacidades fiscalizadoras de los concejos municipales y establecer que sus integrantes trabajen 40 horas semanales.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Base de Taura registra una veintena de vuelos militares estadounidenses, según AFPActualidad
28 oct 2026

Base de Taura registra una veintena de vuelos militares estadounidenses, según AFP

El análisis identifica movimientos de unas diez aeronaves y obras dentro de la instalación. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas mantienen reserva sobre el alcance de las operaciones.

Leer más
Organizaciones sociales llaman a movilizarse y a no respaldar a candidatos vinculados al Gobierno de NoboaActualidad
28 oct 2026

Organizaciones sociales llaman a movilizarse y a no respaldar a candidatos vinculados al Gobierno de Noboa

La primera jornada será este jueves 29 de octubre, desde las 16:00, con una concentración en la Caja del IESS, en Quito.

Leer más
Relatora de la ONU expresa preocupación por la independencia judicial tras la destitución de tres jueces en EcuadorActualidad
28 oct 2026

Relatora de la ONU expresa preocupación por la independencia judicial tras la destitución de tres jueces en Ecuador

Margaret Satterthwaite afirmó que los jueces deben resolver sin temor a sanciones por sus decisiones. Juanita Goebertus, de HRW, calificó la medida como un mensaje intimidatorio.

Leer más