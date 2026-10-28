Germán Rodas cuestiona a los organismos electorales: «Se constituyeron en activos operativos del poder»

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, afirmó que los organismos electorales no son confiables y los acusó de actuar en función de los intereses del poder. Cuestionó el cambio de fecha de las elecciones y los obstáculos que, a su criterio, enfrentan las organizaciones políticas para participar.

«Dejaron de ser organismos electorales […] y se constituyeron en activos operativos del poder», sostuvo.





Rodas atribuyó parte de estos problemas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cuestionó los mecanismos de designación de autoridades. También afirmó que el Código de la Democracia facilita actuaciones que afectan la independencia de los partidos.





El coordinador recordó que la Comisión fue perseguida durante el gobierno de Rafael Correa, pero rechazó que se impida la participación electoral del correísmo.

«Ellos tienen un electorado y desaparecerlos de un momento al otro nos parece inadecuado», expresó. Añadió que la defensa de la participación democrática debe sostenerse por convicción, más allá de las diferencias políticas.





Sobre las denuncias contra alcaldes, Rodas dijo que deben investigarse los incumplimientos, pero cuestionó que aparezcan a pocas semanas de las elecciones. Reclamó la misma agilidad frente a los responsables de los casos Progen y Austral.





En materia energética, sostuvo que en distintas ciudades se han registrado cortes y cuestionó la información que recibe el presidente Daniel Noboa.

«Parecería que el presidente está viviendo realmente en una burbuja», dijo. Rodas pidió reconocer los problemas y afirmó que la situación eléctrica responde también a fallas de gobiernos anteriores que la actual administración no ha solucionado.

«Al país hay que hablarle con la verdad», sostuvo.





Finalmente, rechazó que toda opinión crítica sea identificada automáticamente con el correísmo o el oficialismo. Defendió el papel de la sociedad civil como contrapeso y calificó esa polarización como una «perversa manipulación» de la ciudadanía.