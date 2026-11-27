Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, informó que envió una carta privada al Gobierno ecuatoriano antes de las elecciones de este fin de semana. En ella recordó las recomendaciones para garantizar esos derechos antes, durante y después del proceso electoral.





Romero afirmó que los procesos electorales que no respetan las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación no pueden considerarse libres y justos. También dijo que ha registrado un deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico en Ecuador.





Entre las alegaciones recibidas mencionó presuntas vulneraciones contra organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos sociales, mediante investigaciones penales, congelamiento de cuentas, uso indebido de la fuerza, desapariciones temporales y detenciones arbitrarias durante protestas. Añadió que también ha recibido reportes sobre acciones que obstruirían la independencia judicial.





La relatora señaló que durante 2026 envió seis cartas al Gobierno por denuncias relacionadas con los derechos de personas campesinas, pueblos indígenas, personas en movilidad humana, minorías, jueces, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos. Indicó que esos casos se relacionan, entre otros asuntos, con operaciones militares en comunidades, actividades mineras y agroindustriales, procesos de consulta previa y medidas adoptadas durante estados de excepción.