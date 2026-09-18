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Reimberg espera que Xavier Jordán sea enviado a Ecuador en un plazo no mayor a 15 días

El ministro del Interior señaló que espera un proceso corto en Estados Unidos y afirmó que el Gobierno ya presentó la documentación relacionada con las notificaciones de Interpol y los procesos judiciales vinculados a Jordán.

Redacción de Ecuadorinmediato
Xavier Jordán

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que espera que Xavier Jordán sea enviado a Ecuador en un plazo no mayor a 15 días, luego de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).


Durante una entrevista, Reimberg señaló que Ecuador entregó la documentación necesaria relacionada con las notificaciones de Interpol y los procesos judiciales en los que Jordán debe comparecer.


“Creemos que esto va a ser un proceso corto, es lo que esperamos, donde él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador”, afirmó.


Consultado sobre cuánto podría tardar el procedimiento, el ministro respondió: “Espero que el corto tiempo sea no mayor a 15 días, espero que sea así, en el cual él ya pueda ser enviado”.


Reimberg también indicó que la detención fue ejecutada por ICE y sostuvo que Jordán se encontraba de forma irregular en Estados Unidos.


El ministro agregó que espera que el procedimiento sea similar al aplicado a otros ecuatorianos que permanecen de manera irregular en ese país y posteriormente son enviados a Ecuador.


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