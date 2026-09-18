DaVita advierte que podría devolver al MSP la atención de 3.850 pacientes renales por deuda de USD 121 millones

DaVita Ecuador informó que mantiene la atención de 3.850 pacientes renales derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de 28 clínicas a escala nacional, pero advirtió que la continuidad de estos tratamientos podría cambiar debido a una deuda acumulada de USD 121 millones.





En un comunicado, la empresa señaló que durante los últimos dos años ha continuado prestando servicios pese a no haber recibido el flujo mínimo necesario para sostener la atención.





DaVita indicó que los pacientes reciben tratamientos de diálisis, medicamentos, atención psicológica, asesoría nutricional y seguimiento integral, servicios que forman parte de la atención renal que presta su red de centros.





La empresa informó que el 14 de septiembre comunicó al MSP una medida relacionada exclusivamente con los pacientes derivados por esa cartera de Estado: si hasta el 30 de septiembre de 2026 no recibe una respuesta formal sobre un cronograma de pagos, iniciará la transición del cuidado de los 3.850 pacientes hacia el Ministerio de Salud.





La red señaló que esta situación podría generar cambios en la continuidad y condiciones de atención de los pacientes y afirmó que ha realizado gestiones ante el MSP y otras autoridades del Gobierno sin obtener, hasta el momento, una respuesta efectiva.





DaVita Ecuador opera mediante distintas razones sociales y centros vinculados a la atención renal, entre ellos Pasal Patiño Salvador, Manadialisis, Unidial, Farmadial, Nefrosalud, Dialcentro, Sermens, Centro de Enfermedades Renales Franz García, Medicopharma, Dialibarra, IEDYT, Renalpro y Clínica Villarenal.





La empresa indicó que continuará informando sobre el avance de esta situación a través de sus canales oficiales.



