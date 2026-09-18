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Noboa plantea con China nuevas líneas eléctricas y proyectos solares de hasta 3.000 megavatios

El presidente afirmó que Ecuador mantiene conversaciones con China para fortalecer la transmisión eléctrica y desarrollar proyectos de energía solar.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa señaló que Ecuador mantiene diálogos con China para impulsar nuevas líneas de transmisión eléctrica y proyectos solares que podrían alcanzar hasta 3.000 megavatios.


Durante sus declaraciones, Noboa sostuvo que uno de los principales problemas del sistema eléctrico ecuatoriano está en la transmisión más que en la generación.


“Ecuador tiene un problema de transmisión más que de generación, y con China estamos en diálogo para tener líneas de transmisión de mil”, afirmó.


El mandatario agregó que también se han abordado proyectos de energía solar por hasta 3.000 megavatios y sostuvo que, con esa capacidad, el país tendría sostenibilidad energética hasta 2035.


Noboa señaló que estos temas fueron tratados en conversaciones con autoridades chinas. También indicó que se abordaron asuntos relacionados con camarón, banano, minería y protección de las aguas de Galápagos frente a la pesca ilegal.


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