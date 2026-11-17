John Reimberg afirmó que lograr que Rafael Correa comparezca ante la justicia ecuatoriana es “cuestión de tiempo”. Consultado sobre la posibilidad de que llegue al país antes de Navidad, respondió que los ecuatorianos habían pedido ese “regalo”, pero no confirmó una fecha.





Sobre la difusión roja de Interpol, dijo que entendía que la solicitud contra Correa pudo ser negada por la forma en que se presentó. Añadió que, si se trató de un problema formal, podría corregirse. Reimberg también respaldó la afirmación de que Correa estaría detrás de un plan para causar caos y atentar contra Daniel Noboa, y lo vinculó con supuestos aportes del narcotráfico y la minería ilegal a la Revolución Ciudadana.





Al hablar de Gustavo Petro y su visita a Manta, Reimberg dijo que el exmandatario colombiano llegó con su propia seguridad y que el grupo ecuatoriano asignado se mantuvo lejos de él. También afirmó que el jefe de seguridad de Petro se reunió con Jaime Estrada.





Sobre la detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda en Panamá, Reimberg sostuvo que la operación fue dirigida por Estados Unidos y que ambos tenían notificaciones rojas de Interpol. Dijo que enfrentan acusaciones por narcotráfico, tráfico y posesión de armas.





Consultado sobre la demanda anunciada por 16 pescadores de Manta contra Estados Unidos, Reimberg dijo que acababa de conocerla. Afirmó que las embarcaciones intervenidas estaban vinculadas, según investigaciones e inteligencia estadounidense, con el abastecimiento de lanchas rápidas usadas para transportar droga. También sostuvo que esos envíos habían disminuido.





En materia de seguridad, Reimberg aseguró que las autoridades habían capturado al 92 % de las cabecillas criminales identificadas en Ecuador. Para las elecciones, anunció un plan de operaciones y dijo que 57.470 policías estarán desplegados para resguardar la jornada.