El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) sostuvo que el diálogo con la Gobernación de Cotopaxi no dejó respuestas concretas a sus demandas frente a la sequía. En un pronunciamiento fechado el 16 de noviembre, también cuestionó las condiciones en que se desarrolló la reunión: afirmó que los dirigentes fueron registrados, que les confiscaron los teléfonos y que estuvieron presentes agentes encubiertos y de la Policía Nacional.





Entre los pedidos presentados por las comunidades están un plan de emergencia para el sector agropecuario, medidas de compensación, la redistribución del agua y la revisión de las concesiones de uso. El MICC señaló que, durante el diálogo, funcionarios dijeron que no podían revertir permisos de agua entregados a haciendas agroindustriales ni reducir el caudal asignado a esas empresas.





El movimiento también cuestionó la falta de propuestas para crear un fondo provincial de agua y un fondo de emergencia para mitigar los efectos de la sequía. Sobre los daños que atribuye a sobrevuelos de avionetas y la contaminación del aire y el suelo, indicó que no recibió compromisos concretos de investigación o intervención.





El pronunciamiento recoge además reclamos relacionados con el precio de la leche, el transporte alternativo y comunitario y una moratoria minera. El MICC afirmó que no obtuvo respuestas satisfactorias sobre esos temas.





La organización anunció que realizará una audiencia pública el 4 de diciembre en Salcedo, con dirigentes de base, y que mantendrá asambleas comunitarias para informar sobre el resultado del diálogo y definir acciones frente a la sequía y la redistribución del agua.



