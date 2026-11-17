Jorge Chiriboga, abogado de los pescadores, anunció que los 16 tripulantes de la embarcación La Negra Francisca Duarte II presentaron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal de Pensilvania. La acción fue interpuesta el lunes 16 de noviembre.





La embarcación se hundió el 17 de marzo de 2026 en el océano Pacífico, tras un presunto ataque con drones estadounidenses, según la demanda. Los pescadores sostienen que regresaban a Manta después de realizar faenas cerca de Galápagos.





Chiriboga señaló que la acción busca una reparación integral por los daños materiales, físicos y psicológicos. También denunció que los tripulantes fueron detenidos y trasladados a El Salvador.





En 2026, Human Rights Watch reportó que fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos documentó al menos 11 embarcaciones afectadas por operaciones de militares estadounidenses desde enero, entre abordajes, detenciones y destrucciones. Reuters informó que el Gobierno de Estados Unidos dijo no tener información sobre el ataque a La Negra Francisca Duarte II ni sobre otros dos barcos ecuatorianos hundidos a inicios de año.