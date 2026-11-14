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Reimberg afirma que alias “Loco Ovidio” estaría en Colombia y que habría un plan para atentar contra Noboa

El ministro del Interior vinculó a personas cercanas a la Revolución Ciudadana con el supuesto plan y dijo que las áreas de inteligencia de Ecuador y Colombia trabajan para localizar al hombre.

Redacción de Ecuadorinmediato
reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias “Loco Ovidio”, se encontraría en Colombia y que, de acuerdo con información recibida por el Gobierno ecuatoriano, personas cercanas a la Revolución Ciudadana habrían tenido contacto con él para planear un atentado contra el presidente Daniel Noboa.


Reimberg sostuvo que el hombre estaría en un sector de Colombia y contaría con protección del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No precisó cuándo habría ocurrido el supuesto contacto ni presentó detalles de la información de inteligencia durante la entrevista.


El ministro dijo que las fuerzas de seguridad de ambos países trabajan para ubicarlo y que está prevista una reunión binacional. También acusó al gobierno colombiano de Gustavo Petro de haber facilitado nuevas identidades a delincuentes ecuatorianos que se trasladaron a Colombia. Afirmó que Ecuador busca detenerlos y traerlos al país para que enfrenten procesos judiciales.


Durante la conversación, Reimberg vinculó sus acusaciones con las investigaciones sobre financistas de la Revolución Ciudadana. Afirmó que autoridades de Estados Unidos formularon cargos contra dos personas que, según él, financiaban al movimiento y estaban relacionadas con el narcotráfico. También hizo señalamientos sobre el origen del dinero utilizado en campañas políticas y mencionó a la familia Estrada y a Luisa González. Esas afirmaciones corresponden a lo dicho por el ministro en la entrevista.


Reimberg agregó que varias instituciones ecuatorianas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estarían bajo ataques informáticos. Atribuyó esos hechos a hackers y nombró a Nain Massuh, de quien dijo que estaría en México y tendría vínculos con las mismas personas.

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