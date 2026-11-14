INAMHI prevé lluvias fuertes en sectores de la Costa, Sierra y Galápagos este 14 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias de distinta intensidad en las cuatro regiones del país este sábado 14 de noviembre de 2026. El pronóstico corresponde a la mañana y tarde, entre las 07h00 y las 19h00; para Galápagos, el periodo comprende de 06h00 a 18h00.





En Guayas se esperan lluvias fuertes durante la tarde en Guayaquil, Durán, Daule, Samborondón, Milagro, Naranjal, El Empalme y otros sectores incluidos en el pronóstico. Para Playas se prevén precipitaciones normales o moderadas. En Santo Domingo de los Tsáchilas, las lluvias fuertes abarcarían toda la provincia.





Los Ríos también tendría precipitaciones fuertes durante la tarde en Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas y Vinces. En Manabí, esa intensidad se prevé en Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha y Santa Ana. Para Santa Elena se pronostican lluvias normales o moderadas en toda la provincia.





En Esmeraldas, las lluvias fuertes se presentarían al finalizar la tarde en Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé y San Lorenzo. En El Oro se espera esa intensidad en Las Lajas, mientras que Machala, Huaquillas, El Guabo y Pasaje tendrían lloviznas.





En la Sierra, el INAMHI prevé lluvias fuertes en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. Para Quito, Cayambe, Pedro Moncayo y Rumiñahui se esperan lloviznas, y para Mejía, lluvias normales o moderadas.





Las precipitaciones fuertes también alcanzarían Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Caluma, Echeandía y Las Naves, en Bolívar; Suscal, en Cañar; La Maná, en Cotopaxi, y Puyango, en Loja. Para Cuenca se pronostican lluvias normales o moderadas al finalizar la tarde.





En la Amazonía se esperan lluvias normales o moderadas en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Para Zamora Chinchipe se prevén lloviznas en las localidades incluidas en el pronóstico.





En Galápagos, Isabela y Santa Cruz tendrían lluvias fuertes al finalizar la tarde, mientras que para San Cristóbal se esperan precipitaciones normales o moderadas.





El INAMHI precisó que los horarios detallados corresponden a los momentos de mayor intensidad. Durante el resto del día, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.