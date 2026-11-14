La CIDH condena el asesinato de Ronald Farfán, Cristhian Rugel e Hilda Ruiz en Huaquillas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato a esa Alcaldía; de Cristhian Rugel, candidato a concejal, y de Hilda Ruiz. El ataque armado ocurrió el 9 de noviembre durante una actividad política en el sector Los Israelitas, en Huaquillas, provincia de El Oro.





La CIDH instó al Estado ecuatoriano a investigar los hechos con debida diligencia, determinar si el ataque tuvo una motivación política y juzgar y sancionar a los responsables.





El organismo también recordó al Estado su obligación de garantizar la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas, en el contexto de los comicios seccionales previstos para el próximo 29 de noviembre.