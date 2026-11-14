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La CIDH condena el asesinato de Ronald Farfán, Cristhian Rugel e Hilda Ruiz en Huaquillas

El organismo pidió investigar el ataque ocurrido durante una actividad política, incluida su posible motivación política, y garantizar elecciones libres y pacíficas el 29 de noviembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato a esa Alcaldía; de Cristhian Rugel, candidato a concejal, y de Hilda Ruiz. El ataque armado ocurrió el 9 de noviembre durante una actividad política en el sector Los Israelitas, en Huaquillas, provincia de El Oro.


La CIDH instó al Estado ecuatoriano a investigar los hechos con debida diligencia, determinar si el ataque tuvo una motivación política y juzgar y sancionar a los responsables.


El organismo también recordó al Estado su obligación de garantizar la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas, en el contexto de los comicios seccionales previstos para el próximo 29 de noviembre.

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