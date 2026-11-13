Centro Justicia y Género exige investigar la desaparición y muerte de dos hermanos en Tena

Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 11 y 8 años, fueron encontrados sin vida después de haber sido reportados como desaparecidos el 30 de octubre en el sector Santa Rosa, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, en Napo. Una persona fue aprehendida en el marco de la investigación.





Tras el hallazgo, el Centro Justicia y Género pidió esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte de los hermanos, identificar a todas las personas involucradas y establecer las responsabilidades correspondientes.





La organización también solicitó que se examine la actuación de las instituciones encargadas de la búsqueda, protección y atención de niñas, niños y adolescentes. En particular, pidió revisar si se activaron y aplicaron los mecanismos de búsqueda inmediata e identificar posibles omisiones.





El pronunciamiento demanda que el Estado garantice a la familia acompañamiento psicológico, social y jurídico, además de las medidas de reparación que correspondan. También pide evitar nuevas formas de revictimización.





El Centro Justicia y Género sostuvo que el caso no debe quedar en la impunidad y reclamó que se esclarezcan los hechos. En su comunicado, también planteó la necesidad de contar con mecanismos de prevención, búsqueda y protección que actúen de manera inmediata y coordinada.