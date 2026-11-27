La Fiscalía y la Policía ejecutaron 14 allanamientos y órdenes de detención en cuatro provincias, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de sicariato, tráfico de drogas y robo. Las diligencias se realizaron en inmuebles y en varios centros de privación de libertad del país.





El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la operación Dominio dejó 14 detenidos y fue ejecutada tras ocho meses de investigación, con participación de la Policía, la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia. En el operativo participaron 43 equipos policiales.





Según la información difundida por las autoridades, los detenidos serían integrantes de “Los Lobos 66”, organización vinculada también con secuestros extorsivos, extorsiones, microtráfico, tráfico de armas, robo de vehículos y porte ilegal de armas. Las investigaciones relacionan a la estructura con 21 asesinatos y permitieron identificar su presunta organización armada, logística y financiera.





Reimberg señaló que la estructura estaría encabezada por alias “La M”, quien ya se encuentra detenido. Los 14 aprehendidos serán puestos a órdenes de la justicia.