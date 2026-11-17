El Registro Civil habilitará atención en varias agencias durante los fines de semana previos y durante las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas para el domingo 29 de noviembre.





El sábado 21 de noviembre, 14 agencias atenderán de 08:00 a 17:00 con todos los servicios registrales. Estarán en Ibarra, Coca, Puyo, Ambato, Portoviejo, Santa Elena, Cuenca Bellavista, Loja, Machala, Guayaquil Centro, Guayaquil Gobierno Zonal, Quito Matriz, Tumbaco y Rumiñahui.





Para el sábado 28, la atención se ampliará a 40 agencias, también de 08:00 a 17:00. El domingo 29, día de las elecciones, esas mismas oficinas atenderán de 08:00 a 12:00. En ambas fechas se ofrecerá únicamente el servicio de cedulación.





Las agencias del 28 y 29 estarán en Tulcán, Esmeraldas, Ibarra, Tena, Francisco de Orellana, Puyo, Lago Agrio, Guaranda, Riobamba, Latacunga, Ambato, Chone, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Santa Cruz, Milagro, Babahoyo, Quevedo, Salinas, Santa Elena, Cuenca Bellavista, Cuenca El Batán, Cuenca San Blas, Azogues, Macas, Machala, Loja, Zamora, Guayaquil Centro, Guayaquil Tarqui, Guayaquil Sur, Guayaquil Gobierno Zonal, Daule, Durán, Quito Matriz, Quito Calderón, Quito Quitumbe, Quito Tumbaco y Rumiñahui.





La primera emisión de la cédula cuesta USD 5 y la renovación, USD 16. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% no pagan. Para renovar se debe presentar la cédula anterior; en caso de pérdida o robo, se requiere la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.





El listado de direcciones está disponible en el sitio web del Registro Civil. Si el pago se realiza en una entidad bancaria externa, se debe llevar el comprobante impreso.