Héctor Valladares, asambleísta de la Revolución Ciudadana, pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. El 16 de noviembre, la Corte realizó una audiencia para conocer los argumentos del Ejecutivo sobre el instrumento. Valladares dijo que espera una segunda diligencia para presentar los alegatos de quienes cuestionan el acuerdo. Durante la conversación se mencionó que la Corte ha recibido más de 50 escritos de amicus curiae.





El legislador expuso cinco razones para oponerse al acuerdo. Sostuvo que la reducción de aranceles permitiría el ingreso de productos agrícolas estadounidenses y pondría a competir a productores ecuatorianos de maíz, soya, lácteos y cárnicos con grandes industrias. Como ejemplo, comparó el costo del maíz estadounidense, que cifró en USD 12 o 13, con los USD 15 o 16 que, según dijo, cuesta producirlo en Ecuador. Añadió que, si el acuerdo entra en vigor, esa reducción arancelaria no podría revertirse.





Valladares también afirmó que el acuerdo podría abrir paso a que empresas privadas administren el campo petrolero Sacha. Dijo que el campo produce 73.000 barriles diarios y genera en promedio USD 1.500 millones anuales en renta petrolera. Además, cuestionó que pequeñas empresas ecuatorianas deban competir con grandes corporaciones en procesos de contratación pública.





Otro de sus reparos se refiere a las disposiciones de propiedad intelectual y semillas. El asambleísta sostuvo que estas podrían limitar el intercambio y la conservación de semillas por parte de agricultores, y afectar el acceso a contenidos digitales. También cuestionó que Ecuador deba aceptar registros de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), así como protocolos sanitarios estadounidenses para productos importados.





Sobre política exterior y migratoria, Valladares afirmó que el acuerdo obligaría a Ecuador a adoptar medidas comerciales de Estados Unidos frente a terceros países y a seguir sus decisiones migratorias. Incluso sostuvo que podría comprometer al país a respaldar a Washington en un conflicto bélico.





El asambleísta dijo que, después de una segunda audiencia, la Corte analizaría los argumentos y resolvería sobre la constitucionalidad del acuerdo. Si el organismo no lo declara inconstitucional, explicó, el instrumento pasaría a la Asamblea Nacional para su ratificación. Añadió que las organizaciones sociales y sectores productivos continuarán organizándose mientras esperan la decisión.