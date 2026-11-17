Gobierno reporta pago de USD 390 millones por décimo tercer sueldo a cerca de 485.000 servidores públicos
El desembolso incluyó a personal de universidades y escuelas politécnicas públicas. El 85% de los beneficiarios pertenece a educación, salud, seguridad y protección social.
El Gobierno informó que desembolsó alrededor de USD 390 millones para pagar el décimo tercer sueldo a cerca de 485.000 servidores públicos, incluidos trabajadores de universidades y escuelas politécnicas públicas. Las cifras constan en un boletín del 16 de noviembre de 2026.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano dispuso que las instituciones de la Función Ejecutiva realizaran el pago hasta el 16 de noviembre, mediante un acuerdo ministerial expedido el 6 de noviembre. Para las demás entidades públicas, la adhesión fue voluntaria.
Según el comunicado, el desembolso contempló tanto a quienes reciben la décima tercera remuneración de forma acumulada como a quienes la perciben mensualmente, de acuerdo con los valores proporcionales correspondientes.
El acuerdo también contempló la posibilidad de que los empleadores del sector privado se sumaran voluntariamente al pago anticipado.