El Gobierno informó que desembolsó alrededor de USD 390 millones para pagar el décimo tercer sueldo a cerca de 485.000 servidores públicos, incluidos trabajadores de universidades y escuelas politécnicas públicas. Las cifras constan en un boletín del 16 de noviembre de 2026.





El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano dispuso que las instituciones de la Función Ejecutiva realizaran el pago hasta el 16 de noviembre, mediante un acuerdo ministerial expedido el 6 de noviembre. Para las demás entidades públicas, la adhesión fue voluntaria.





Según el comunicado, el desembolso contempló tanto a quienes reciben la décima tercera remuneración de forma acumulada como a quienes la perciben mensualmente, de acuerdo con los valores proporcionales correspondientes.





El acuerdo también contempló la posibilidad de que los empleadores del sector privado se sumaran voluntariamente al pago anticipado.



