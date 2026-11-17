La Fiscalía ejecutó órdenes de detención contra tres personas en Manabí, como parte de una investigación por presunta asociación ilícita con fines de porte y tenencia de armas. El caso se relaciona con la presunta recepción ilegal de armas procedentes de Estados Unidos.





El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo, denominado Fénix 653, fue realizado por la Policía y la Fiscalía, con apoyo de Homeland Security Investigations (HSI), tras diez meses de investigación. Afirmó que se desarticuló una facción de Los Lobos presuntamente vinculada al tráfico internacional de armas y municiones.





Durante tres allanamientos en Portoviejo fueron detenidas tres personas y se incautaron ocho teléfonos celulares, una computadora portátil y documentos. Reimberg sostuvo que los investigados enviaban desde Estados Unidos armas, municiones, partes y accesorios ocultos entre mercancías lícitas en encomiendas internacionales.





Los detenidos fueron identificados por el ministro como Byron Fernando De la Cruz Medranda, Tito Fernando De la Cruz Medranda y Freddy Andrés Zambrano Cantos. Según la Fiscalía, durante los allanamientos se recabaron teléfonos y documentos como indicios para la investigación.