Rafael Correa llama al voto nulo para la Prefectura de Manabí y cuestiona la detención de Luisa González

Rafael Correa ratificó su llamado al voto nulo para la Prefectura de Manabí y vinculó la detención de Luisa González con su participación en esa campaña. En una entrevista con Radio Capital, el expresidente cuestionó las exclusiones de candidaturas cercanas a la Revolución Ciudadana y pidió rechazar al Gobierno de Daniel Noboa en las urnas.





«A mí nadie me quita la íntima convicción que por eso metieron presa a Luisa», afirmó. Correa sostuvo que González estaba comprometida con promover el voto nulo y que su encarcelamiento impide que continúe esa actividad.





«Ya Luisa no nos puede hacer campaña por el nulo, que cada militante sea una central de campaña para el nulo para la prefectura sin vacilación», expresó.





El exmandatario precisó que la convocatoria corresponde exclusivamente a la elección de la Prefectura de Manabí y no a las alcaldías u otras dignidades en las que participan candidaturas respaldadas por su organización.





Correa defendió esa decisión frente a las preguntas sobre posibles confusiones entre los electores. Aunque admitió que podrían producirse, sostuvo que la militancia debe unificarse una vez adoptada una directriz.





«Todos pueden estar en desacuerdo con la decisión a nivel de militancia de la Revolución Ciudadana, pero una vez tomada la decisión, todos debemos unificarnos», dijo.





Según su explicación, si los votos nulos superan la suma de los obtenidos por los candidatos, debe repetirse la elección. Añadió que los votos blancos no forman parte de esa comparación y sostuvo que tendría que abrirse un nuevo proceso de inscripción.





Correa planteó que esa repetición permitiría participar nuevamente a González y a Jaime Estrada. Rechazó la posibilidad de repetir los comicios únicamente con los candidatos actuales y aseguró que no se necesita una consulta previa al Tribunal Contencioso Electoral para promover el voto nulo.





El expresidente calificó las descalificaciones de González y Estrada como una «trampa» para sacar del proceso a candidaturas cercanas a la Revolución Ciudadana. En el caso de González, argumentó que sustituyó a una persona elegida en primarias que después renunció y que no debía exigírsele pertenecer a Pachakutik.





También cuestionó a Agustín Casanova, a quien describió como un «candidato camuflado de Noboa», y sostuvo que debería retirarse para no competir en esas condiciones.





Correa aseguró que las encuestas que maneja ubican el voto nulo entre el 26 % y el 40 %, sin identificar las firmas responsables. Ante la posibilidad de que no alcance la votación necesaria, respondió que mantendrá la convocatoria porque considera que está en juego la defensa de la democracia.





Sobre González, destacó su «entereza, valentía y serenidad» y aseguró que la militancia no la dejará sola. Dijo que buscarán recursos para financiar su defensa legal.





«Este es un problema del país, es un problema de la democracia», afirmó al rechazar que su detención sea tratada únicamente como un asunto de la Revolución Ciudadana.





González fue detenida el 22 de octubre en Manabí. El 23 de octubre, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto. La Fiscalía investiga el origen de recursos que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral de la campaña de 2023.





Correa cuestionó los argumentos utilizados para mantenerla detenida y sostuvo que debía considerarse su situación familiar. Según su relato, cuando se planteó que González tiene un hijo menor de edad, el juez respondió que podía continuar al cuidado de su abuela, como durante la campaña.





El expresidente también criticó el seguimiento previo a la detención. Afirmó que un informe de inteligencia presentó como sospechoso su desplazamiento desde Quito hacia Chone con maletas y cuestionó que ese recorrido fuera utilizado para justificar actuaciones en su contra.





A su criterio, el miedo a allanamientos y procesos judiciales es uno de los factores que limita la movilización ciudadana. Añadió que la persecución de dirigentes, la suspensión de su organización y la falta de recursos afectan su capacidad de organización.





Correa aseguró que no se entregan a la Revolución Ciudadana los recursos que le corresponden desde 2023. También defendió los aportes económicos de militantes y asambleístas para financiar las actividades partidarias.





Pese a esas dificultades, afirmó que políticamente su movimiento atraviesa su mejor momento desde 2017 y expresó confianza en ganar las alcaldías de Portoviejo y Manta, siempre que, según dijo, no existan irregularidades.





El exmandatario acusó a la Fiscalía y a las autoridades electorales de actuar bajo influencia de Carondelet. También sostuvo que los jueces constitucionales enfrentan presiones mediante informes de Contraloría y defendió que durante su administración se respetó la división de poderes.





«Ellos no tienen plan de gobierno, tienen plan de negocios», expresó sobre el Ejecutivo, al cuestionar la relación entre los intereses públicos y privados.





Correa consideró que la detención de González puede impulsar una mayor respuesta internacional. Pidió una condena mundial al Gobierno y sostuvo que los mecanismos internacionales de justicia pueden tardar años en resolver los casos.





Además, reiteró su denuncia de fraude en las presidenciales de 2025 y aseguró que su organización ganó esos comicios. Cuestionó que no se abrieran las urnas y afirmó que obtendría una amplia victoria en elecciones que considera limpias.





Respecto al respaldo juvenil, sostuvo que los jóvenes constituyen el segmento de mayor apoyo a la Revolución Ciudadana. Atribuyó ese resultado a que se informan principalmente mediante redes sociales y cuestionó el papel de los medios tradicionales en la formación de la opinión pública.





En el ámbito internacional, Correa celebró el triunfo de Lula da Silva mencionado durante la entrevista. Lo describió como una esperanza para el progresismo latinoamericano y consideró que fortalecería a los BRICS como contrapeso frente a Estados Unidos.