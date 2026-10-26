Interno denuncia presuntas torturas en la cárcel del Encuentro en un testimonio difundido por el medio La Defensa

Una persona privada de libertad denunció golpes, restricciones de comida y uso de gas durante sus primeros meses en la cárcel del Encuentro, en un testimonio difundido por La Defensa.





«Me dieron un mal golpe […] me partieron una muela», relató. El interno aseguró que los sacaban de madrugada para bañarse con ropa y que algunas personas llegaban alcoholizadas los fines de semana para golpearlos con palos.





También denunció que los dejaban sin alimentos y colchones. Según su relato, al principio les concedían entre cinco y diez segundos para comer y, si no terminaban, les obligaban a botar la comida.

«Nos tiraban gas para comer con gas; nos sacaban de las celdas a golpearnos», expresó.





La Defensa informó que el Comité de Familiares hizo llegar las denuncias y afirmó que, ante la falta de respuesta del SNAI a las familias, el caso ya está en conocimiento de la Asamblea Nacional.



